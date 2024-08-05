بطل المملكة عبدالله كامل يحقق مراكز متقدمة في بطولة إيطاليا للكارتنغ

نجح بطل المملكة في الكارتنغ عبدالله أيمن كامل في تحقيق عدد من المراكز المتقدمة في بطولة إيطاليا IAME للكارتنغ، حيث تمكّن من المنافسة ضمن العشرة الأوائل بالسباقات التأهيلية في الجولة الخامسة من البطولة، والتي شارك فيها 54 متسابقًا من عدة بلدان على حلبة SOUTH GARDA الشهيرة، حيث شارك عبدالله ضمن صفوف فريق توليني في فئة الناشئين، محققًا المركز السادس في الجولة الأولى والمركز الثامن في الجولة الثانية والمركز الثاني عشر في الجولة الثالثة.