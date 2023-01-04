منطقة مكة المكرمة تسجّل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم بـ 72.2 مليمترًا

جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة؛ حيث سجلت محافظة عنيزة بمنطقة القصيم (69.0) ملم، فيما سجلت محافظة رياض الخبراء (50.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجّل مركز الهجرة – المدينة (47.2) ملم، و المدينة المنورة (42.2) ملم، بينما سجّلت منطقة حائل (30.4) ملم في قرية المستجدة – محافظة الغزالة، و(25.0) في مطار حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية سجّل مطار عرعر (25.7) ملم، ورفحاء (14.8)، وسجلت قرية حفر العنش في محافظة رماح بمنطقة الرياض (5.6) ملم، وملهم في ثادق (5.4) ملم.