منطقة مكة المكرمة تسجّل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم بـ 72.2 مليمترًا

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث؛ حيث بلغت الكمية المسجلة (72.2) ملم، فيما سجّلت جامعة الملك عبدالله في رابغ (15.2) ملم.
جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة؛ حيث سجلت محافظة عنيزة بمنطقة القصيم (69.0) ملم، فيما سجلت محافظة رياض الخبراء (50.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجّل مركز الهجرة – المدينة (47.2) ملم، و المدينة المنورة (42.2) ملم، بينما سجّلت منطقة حائل (30.4) ملم في قرية المستجدة – محافظة الغزالة، و(25.0) في مطار حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية سجّل مطار عرعر (25.7) ملم، ورفحاء (14.8)، وسجلت قرية حفر العنش في محافظة رماح بمنطقة الرياض (5.6) ملم، وملهم في ثادق (5.4) ملم.
وبيّن التقرير كميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود حيث بلغ إجمالي حجم التخزين (633.654.515) م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة (36.392.356)م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (-12.333.64)م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (-699.74)م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (-13.033039)، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين (23.358965)م3.
يُشار إلى أنه في حال الرغبة بمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، وكميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، من خلال زيارة الروابط التالية: http://bit.ly/3ClFN0C ، و http://bit.ly/3vCYrxg .