لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.. "المواصفات" تُجري جولة تدقيق في بريطانيا والنرويج

بالإضافة إلى إبراز جهود الهيئة المستمرة لتحقيق الجودة والتميز؛ حيث بلغ عدد الجهات المقبولة لدى الهيئة في مختلف مجالات تقويم المطابقة 557 جهة، سواءً كانت محلية أم دولية.