لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.. "المواصفات" تُجري جولة تدقيق في بريطانيا والنرويج

أجرى وفد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جولة تدقيق في بريطانيا والنرويج على الجهات المقبولة لتقويم المطابقة.
جاء ذلك ضمن الجهود المستمرة لتحقيق أعلى معايير الجودة وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق السعودية.
وتهدف هذه الجولات إلى التحقق من جودة مخرجات الجهات المقبولة في تقويم مطابقة السلع، وضمان التزامها بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة وفق المواصفات واللوائح الفنية السعودية.
ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج سلامة المنتجات لتعزيز ثقة المستهلكين وضمان امتثال السلع للمواصفات القياسية.
كما تأتي هذه الجولات بعد إتمام جولة مماثلة في الصين، تمثل جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة المنتجات وسلامة المستهلكين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في رفع مستوى الثقة في الأسواق السعودية وتعزيز سمعة المنتجات المستوردة.
بالإضافة إلى إبراز جهود الهيئة المستمرة لتحقيق الجودة والتميز؛ حيث بلغ عدد الجهات المقبولة لدى الهيئة في مختلف مجالات تقويم المطابقة 557 جهة، سواءً كانت محلية أم دولية.
ويعكس هذا التنوع من الجهات التزام هيئة المواصفات السعودية، بتعزيز جودة المنتجات وسلامة المستهلكين في الأسواق السعودية.