أمانة جدة تواجه آثار الهدر الغذائي بمشروع تأهيل خلايا النفايات وإنتاج الكهرباء من غاز الميثان

وبيّن الخبير البيئي في أمانة جدة المهندس أمير البخاري، أن حجم الغذاء المهدر في المملكة بحسب تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة يتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا، وهذا الهدر يكلّف المملكة نحو 40.4 مليار ريال سنويًا على أساس الإنفاق الاستهلاكي"، مشيراً إلى أن ما يزيد على 470 ألف طن في يتم هدره في جدة، فيما تصل نسبة الهدر سنويًا إلى 33%، والتي يساهم الفرد فيها بما يقارب 126 كيلوجرامًا من الغذاء المهدر.