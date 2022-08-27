هل سيول المملكة والمنطقة تؤثر في الوسم وما بعده؟ "الحصيني" يوضح

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن السيول العارمة في باكستان أدّت إلى إعلان حالة الطوارئ عقب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات إلى 900 شخص، وتساءل: هل ما يحدث من سيول في باكستان وما حدث في المملكة والإمارات وعُمان في الفترة السابقة له تأثير او امتداد في الوسم وما بعده في المملكة؟
وأجاب "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"؛ بقوله: "رغم أن ما حدث في باكستان والإمارات وإيران والسودان في الفترة الماضية يعتبر تاريخياً ونادر الحدوث من ناحية قوة السيول والفيضانات التي أحدثتها إلا أن ما يحدث ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالوسم وما بعده؛ وذلك أنه بمجرد دخول الوسم تتغيّر العناصر الجوية واتجاهها ومصدرها في المملكة".