متخصص: "التأمين الوطني" يبدأ من الفحص قبل الزواج حتى الشيخوخة

وختم قائلاً: "إن هذه الخدمة أو المنفعة لا توجد في أي دولة أخرى. في كل الدول المتقدمة كأمريكا ودول أوروبا لديهم برامج للتأمين، وبرامج للرعاية الصحية، ولكن لا بد أن تدفع فيها، أما السعودية فلن يكون فيها أي دفع، حتى أنه لا يوجد مبلغ للتحمل".