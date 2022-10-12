‬2022.. عام استثنائي في مسار "وجهة الـ100 مليار"

وتشمل الاستثمارات الحالية في "وجهة مسار" 11 برجًا سكنيًا، و8 أبراج فندقية بحزمة من المشغلين العالميين، ومركزين تجاريين بمساحة تسوّق مغلقة تتجاوز 94 ألف متر مربع، ومستشفى طبي متكامل يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، و60 عيادة خارجية، و20 وحدة طوارئ و6 غرف عمليات جراحية، ومركز الغسيل الكلوي، ومركز متكامل لعلاج السرطان، بالإضافة إلى أكبر مجمع تجاري في مكة المكرمة وهو "مسار مول" الذي يقع على أرض مساحتها 71 ألف م2 ويوفر مساحات تسوق تزيد على 130 ألف م2، كما تحتوي الوجهة على مساحات مفتوحة تصل إلى 158.000م2 ستدعم ببرامج وفعاليات تثري تجربة سكان مكة المكرمة وزوارها.