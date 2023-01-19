"العمر" يفتتح أولى جلسات المؤتمر العالمي 34 لطب الأسنان بالرياض

يُشار إلى أن المؤتمر تعقده كلية طب الأسنان بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود خلال الفترة 19-21 يناير الجاري بفندق هيلتون بمدينة الرياض، ويشارك فيه 114 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا من مختلف تخصصات طب الأسنان، سيشهد إقامة 149 محاضرة علمية، إضافة إلى 33 ورشة عمل تعرض أحدث ما توصل إليه العلم في طب الأسنان عالميًّا.