"العمر" يفتتح أولى جلسات المؤتمر العالمي 34 لطب الأسنان بالرياض

افتتح رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، اليوم، أولى جلسات المؤتمر العالمي 34 لطب الأسنان SIDC 2023، الذي يقام في مدينة الرياض تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور زياد اللاحم، كلمة افتتاح المؤتمر، ثم عرضًا مرئيًّا عن أنشطة الجمعية خلال الأعوام الماضية، وتكريم الشركات الراعية للمؤتمر.
كما تم افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر؛ حيث شهد تواجدًا كثيفًا للشركات الطبية المحلية والعالمية.
يُشار إلى أن المؤتمر تعقده كلية طب الأسنان بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود خلال الفترة 19-21 يناير الجاري بفندق هيلتون بمدينة الرياض، ويشارك فيه 114 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا من مختلف تخصصات طب الأسنان، سيشهد إقامة 149 محاضرة علمية، إضافة إلى 33 ورشة عمل تعرض أحدث ما توصل إليه العلم في طب الأسنان عالميًّا.