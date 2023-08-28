"السديس" لمؤذني المسجد الحرام: عَظِّموا رسالة الحرمين الدينية فقد جمعتم شرف الأذان من أطهر مكان

حثَّ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مؤذني المسجد الحرام على إثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين، وتعميق رسالة الإسلام السمحة ومبادئه الوسطية المثلى، مؤكدًا أن مؤذني المسجد الحرام لهم الرتبة العليا، والمكانة الدينية السنية؛ إذ جمعوا بين شرف الأذان من أطهر مكان، وهم محل حفاوة وتقدير ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وأكد رئيس الشؤون الدينية في أول لقاء عقده مع مؤذني المسجد الحرام أن رئاسة الشؤون الدينية شرعت في إعداد خطط استراتيجية دينية، تواكب رؤية السعودية المباركة 2030؛ لتعزيز دور المؤذنين، وتوسعة مهامهم الدينية، متوافقة مع أهداف الرئاسة المتمثلة في وصول رسالة الحرمين الوسطية إلى العالم.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء نقل اختصاصات شؤون الأئمة والمؤذنين لرئاسة الشؤون الدينية يُجسِّد العناية الكبيرة من القيادة الرشيدة لمهام الأئمة والمؤذنين، ودورهم الجوهري في نشر رسالة الحرمين الدينية عالميًّا.
وقال إن الحرمين مبعث انطلاق النور، وموئل الهدايات، ومنهما بزغ فجر الإسلام، ومن جنباتهما انبثق عبق الإنسانية برسالة السلام والتسامح والتعايش.
وأردف قائلاً: إن رسالة الشؤون الدينية تتمحور في نشر العقيدة السمحة، ومنهج الإسلام الوسطي، وبث قيم التسامح والاعتدال، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين.