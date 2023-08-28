"السديس" لمؤذني المسجد الحرام: عَظِّموا رسالة الحرمين الدينية فقد جمعتم شرف الأذان من أطهر مكان

حثَّ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مؤذني المسجد الحرام على إثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين، وتعميق رسالة الإسلام السمحة ومبادئه الوسطية المثلى، مؤكدًا أن مؤذني المسجد الحرام لهم الرتبة العليا، والمكانة الدينية السنية؛ إذ جمعوا بين شرف الأذان من أطهر مكان، وهم محل حفاوة وتقدير ولاة الأمر -حفظهم الله-.