منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لرئيس الإمارات في وفاة سعيد بن زايد

نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان -رحمه الله-.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في قصر المشرف في أبوظبي، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.