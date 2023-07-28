منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لرئيس الإمارات في وفاة سعيد بن زايد

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في قصر المشرف في أبوظبي، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.