محافظ جدة يشارك القنصلية العامة الأمريكية بجدة حفلها بمناسبة يوم الاستقلال

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد، وعدد من المسؤولين بالقنصلية العامة الأمريكية في جدة.