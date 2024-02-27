محافظ جدة يشارك القنصلية العامة الأمريكية بجدة حفلها بمناسبة يوم الاستقلال

شارك محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم، في حفل القنصلية العامة الأمريكية بجدة بمناسبة يوم الاستقلال الـ 248 للولايات المتحدة الأمريكية.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد، وعدد من المسؤولين بالقنصلية العامة الأمريكية في جدة.
حضر الحفل أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، وقائد المنطقة الغربية اللواء ركن طيار أحمد بن علي الدبيس، وعددٌ من القناصل ورجال الأعمال والمسؤولين.