"العنقري" يُكَرّم أول عربي يحقق جائزة "وليام سميث" للمراجع الداخلي

وأشاد العنقري بالإنجاز الذي حققه الجفري؛ مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية المستمرة في ظل دعم القيادة لشتى المجالات؛ ولا سيما مهنة المراجعة الداخلية التي أصبحت مطلبًا أساسيًّا لتمكين القطاعات من تحقيق أهدافها.