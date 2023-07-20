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"العنقري" يُكَرّم أول عربي يحقق جائزة "وليام سميث" للمراجع الداخلي
الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات الوطنية المستمرة
كرّم رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمقر الديوان اليوم، عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين فهر الجفري، بمناسبة حصوله على جائزة "وليام سميث" للمراجع الداخلي المعتمد CIA، بأعلى مستوياتها كأول عربي يحقق الميدالية الذهبية للجائزة.
وأشاد العنقري بالإنجاز الذي حققه الجفري؛ مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية المستمرة في ظل دعم القيادة لشتى المجالات؛ ولا سيما مهنة المراجعة الداخلية التي أصبحت مطلبًا أساسيًّا لتمكين القطاعات من تحقيق أهدافها.