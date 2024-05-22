897 موظفًا و89 بابًا.. "شؤون الحرمين" تسخّر كوادرها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

وأوضحت "الهيئة" أن أبواب المسجد الحرام المستخدمة في الوقت الحالي (89) بابًا، ويتم في يوم الجمعة فتح (15) بابًا إضافية لخدمة المصلين؛ مشيرة إلى تحديد (3) أبواب لدخول المعتمرين، و(50) بابًا مخصصة للمصلين و(20) بابًا مخصصة للطوارئ، و(16) بابًا داخليًّا.. كما تشرف الإدارة على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات وتوجيههم عند امتلاء المصليات بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام والترحيب بهم عند دخولهم وتطييب المصلين بالطيب.