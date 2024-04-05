تحريًا لليلة القدر.. جموع المصلين يؤدون صلاتَيْ العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في أجواء روحانية

أدت جموع غفيرة في المسجد النبوي اليوم صلاتَيْ العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر، وذلك في أجواء روحانية، يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع والاستقرار، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.
وامتلأت أروقة المصليات بالمسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل السعودية وخارجها.
وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي، ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين، ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة، والعمل على تطوير خدماتها، والسعي لتسهيل الخدمات، وتقديمها لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.