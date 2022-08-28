1250 مدرسة تستقبل 280 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

وكان مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري، قد وقف على انتظام الدراسة في عدد من المدارس؛ فيما أكد أن الإدارة العامة بمختلف أقسامها ومكاتبها سخّرت كل الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات ومعلميهم في جميع المراحل؛ لا سيما مرحلة الطفولة المبكرة.