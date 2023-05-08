بمساندة عائلتها.. "فاطمة الغزواني" تنشئ متحفًا بأكثر من ١٦٠٠ قطعة أثرية

انشأت المواطنة فاطمة الغزواني، من محافظة العيدابي بمنطقة جازان، متحفًا تراثيًا يحتوي على أكثر من ١٦٠٠ قطعة أثرية متنوعة، جمعتها لما يقارب ١٠ سنوات.
ويحتوي المتحف على منسوجات يدوية، وملابس، ومقتنيات قديمة، وعملات معدنية وورقية يزيد عمر بعضها على عشرات الأعوام.
وبحسب "فاطمة الغزواني" فقد جاءت فكرة إنشاء المتحف؛ بعد اندثار العديد من الأدوات الأثرية القديمة، ورغبة في تعريف الزوار بالتراث والثقافة التي تزخر بها المنطقة.
عائلة "فاطمة الغزواني" كانوا داعمين ومساندين لها، منذ انطلاقة فكرة إنشاء المتحف، وحتى انتهائه، من خلال تحدي العقبات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي.
وتم بناء المتحف بسواعد عائلة فاطمة الغزواني، الذي يحمل هوية المنطقة من خلال الطراز العمراني الجبلي، والعشة، وكذلك البئر، مستفيدين من تضاريس البيئة، ومحاكاة للماضي العريق الذي كان يعيشه أجدادهم في المنطقة.