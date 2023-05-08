بمساندة عائلتها.. "فاطمة الغزواني" تنشئ متحفًا بأكثر من ١٦٠٠ قطعة أثرية

وتم بناء المتحف بسواعد عائلة فاطمة الغزواني، الذي يحمل هوية المنطقة من خلال الطراز العمراني الجبلي، والعشة، وكذلك البئر، مستفيدين من تضاريس البيئة، ومحاكاة للماضي العريق الذي كان يعيشه أجدادهم في المنطقة.