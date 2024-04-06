مفتي عام المملكة: إخراج صدقة الفطر نقودًا لا تجزئ لأن ذلك مخالف للسنة

وأردف: "لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين، ذكورهم وإناثهم، كبارهم وصغارهم، وأحرارهم وعبيدهم، صاعًا من طعام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحرّ والعبد من المسلمين"، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمّن ينفق عليه من زوجته وأولاده. وفق الله الجميع لاتباع السنة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتمّ التسليم.