"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والباحة وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة ورابغ وخليص ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة والشعيبة وبحرة، وأمطارًا غزيرة على رهاط ومدركة وهدى الشام والجموم والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا غزيرة على وادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.