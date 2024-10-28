"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة ورابغ وخليص ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة والشعيبة وبحرة، وأمطارًا غزيرة على رهاط ومدركة وهدى الشام والجموم والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.