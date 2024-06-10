"الربيعة": على الحجاج التعاون مع الأجهزة الأمنية لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن

ولفت "الربيعة"؛ خلال كلمته في ندوة الحج الكبرى، إلى أن الحملة الوطنية للتوعية بمخالفة أنظمة وتعليمات الحج وممارسات الاحتيال، بعنوان "لا حج بلا تصريح"، استهدفت نشر التعليمات المنظمة للحج تمكيناً للحجاج النظاميين من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.