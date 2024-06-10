"الربيعة": على الحجاج التعاون مع الأجهزة الأمنية لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن

أكّد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ أن على الحاج التعاون مع الأجهزة الأمنية في الالتزام بالأنظمة من أجل تسهيل خدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف "الربيعة"؛ أن الأدوار المقدَّمة من الأجهزة الأمنية والخدمية تتضافر تيسيراً على ضيوف الرحمن والتوعية باتباع الأنظمة والتعليمات.
ولفت "الربيعة"؛ خلال كلمته في ندوة الحج الكبرى، إلى أن الحملة الوطنية للتوعية بمخالفة أنظمة وتعليمات الحج وممارسات الاحتيال، بعنوان "لا حج بلا تصريح"، استهدفت نشر التعليمات المنظمة للحج تمكيناً للحجاج النظاميين من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.