"عش بصحة": "إجازة وأوقات فراغ طويلة بس احرص ما تكون كلها على الأجهزة الإلكترونية"

أوضحت منصة "عش بصحة" أنه وفي ظل الإجازة وأوقات الفراغ الطويلة، يجب الحرص على عدم الإسراف في الجلوس أمام شاشة التلفاز والأجهزة الإلكترونية.
واستعرضت المنصة الوقت المسموح به للجلوس أمام شاشة التلفاز والأجهزة الإلكترونية، حيث ذكرت أنه بالنسبة لمن هم أقل من سنتين يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات.
وقالت المنصة: في عمر سنتين يسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين.
وأضافت: في عمر سنتين إلى 5 سنوات يجب ألا يزيد على ساعة واحدة في اليوم مع وجود البالغين؛ لمساعدتهم في فهم ما يرونه.
وأردفت "عش بصحة": من عمر 6 إلى 18 سنة يجب على الآباء وضع حد ووقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًا.
وتابعت: لأكثر من 18 سنة، لا يُنصح باستخدامها أكثر من ساعتين يوميًا.