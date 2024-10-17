ارتفاع كبير لأسعار فنادق الرياض بسبب "المطولة" و"الموسم".. هنا التفاصيل

سجلت الفنادق والشقق الفندقية بكل مستوياتها في الرياض ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها خلال إجازة هذا الأسبوع التي بدأت الخميس 14 ربيع الآخر 1446 وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، والتي تعتبر أول إجازة مطولة في العام الدراسي، بالإضافة إلى انطلاق موسم الرياض والدرعية وفاعليات سياحية واقتصادية فيها.
ونظرًا للمشاركة الكبيرة في تلك الفعاليات من زوار دوليين، فقد تراوحت أسعار الفنادق لفئة خمسة نجوم حسب تطبيقات الحجوزات في المملكة، ما بين 7 آلاف ريال حتى 100 ألف ريال لليلة الواحدة، مسجلة ارتفاعات قياسية تزامنًا مع فترة فعاليات موسم الرياض.
ووصلت نسبة الإشغال في بعض الفنادق في وسط الرياض والقريبة من المطار إلى 100%؛ فيما وصلت أسعار بعض الأجنحة في مواقع الحجوزات الفندقية لليوم الواحد لما يتراوح ما بين 11 ألفًا إلى 15 ألف ريال.
يُذكر أن القطاع السياحي في السعودية قد سجل رقمًا قياسيًّا بعد افتتاح 12 ألف غرفة فندقية، وهو المعدل الأعلى عالميًّا في عالم الفنادق والضيافة.
وبحسب تقديرات "نايت فرانك"؛ فإن معدلات النمو القوية مرشحة للاستمرار حتى 2030؛ حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية من نحو 128 ألف غرفة حاليًا إلى نحو 403 آلاف غرفة بحلول 2030؛ مما يشكل قفزة بنحو 215%.