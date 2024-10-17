ارتفاع كبير لأسعار فنادق الرياض بسبب "المطولة" و"الموسم".. هنا التفاصيل

سجلت الفنادق والشقق الفندقية بكل مستوياتها في الرياض ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها خلال إجازة هذا الأسبوع التي بدأت الخميس 14 ربيع الآخر 1446 وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، والتي تعتبر أول إجازة مطولة في العام الدراسي، بالإضافة إلى انطلاق موسم الرياض والدرعية وفاعليات سياحية واقتصادية فيها.