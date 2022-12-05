مياهها كريستالية.. لماذا ستُصبح جزيرة "سندالة" وجهة مثالية لمُلّاك القوارب واليخوت الفاخرة بالعالم؟

ومن الإمكانات الترفيهية، التي ستوفرها "سندالة" أيضًا لروادها من محبي رياضة الجولف أرضًا بمساحة 5.920 مترًا، تضم ملعبين عالميين، يحتويان على تسع حفر، ومخصصين لـ70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، كما ستضم 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، و333 من الشقق الفندقية الراقية، وناديًا شاطئيًا فاخرًا، وناديًا لليخوت، وتقديم تجارب استثنائية في المطاعم العالمية، وهي مجموعة من الخدمات السياحية والترفيهية رفيعة المستوى، ستضفي على تجارب رواد "سندالة" مزيدًا من المتعة والبهجة.