"التعليم" تعتمد الاشتراطات المحدّثة لتشغيل الحضانات ورياض الأطفال

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تؤكد على منح التراخيص للحضانات ومرحلة رياض الأطفال الأهلية والعالمية بعد حصولها على السجل التجاري، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، على أن تكون جميع التراخيص خاصة بالحضانة، ومرحلة رياض الأطفال، مع الالتزام بعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أخرى أو برامج جديدة أو فصول ملحقة بما يتم الترخيص له.