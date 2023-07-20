مركز الترميم بمكتبة الملك عبدالعزيز يعيد الحياة لـ 3 آلاف مادة من أصول التراث

نجح مركز ترميم الوثائق والصور بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في ترميم وتعقيم أكثر من ثلاثة آلاف مادة علمية نادرة من أصول التراث الثقافي، تتضمن مجموعات من الصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة والمخطوطات، حيث قام المركز الذي تم إنشاؤه قبل ثمانية أشهر بترميم صور نادرة لمدينة الدرعية القديمة، تمثل أطلال المدينة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري ويبرز فيها بشكل كبير حالة الدرعية ووضعها، إضافة إلى ما يحيط بها من غابات النخيل الوارفة.
وتفصيلاً، قام المركز بترميم (415) صورة نادرة لمدينة جدة ، وترميم (117) كتابًا نادرًا، حيث تم ترميم الغلاف الجلدي والصفحات الداخلية.
ومن أبرز الكتب التي تم ترميمها كتاب (مشعل المحمل) وهو كتاب نادر عن سير الحاج المصري برًّا من تأليف محمد صادق بيك يحتوي على خريطة (سير المحمل) من القاهرة إلى مكة وإلى المدينة المنورة ثم إلى القاهرة في العام 1881م.
بالإضافة إلى ذلك رمم المركز مجموعة من العملات السعودية التي كانت تسمى إيصال الحج ، تم إصدارها في 14 من ذي القعدة 1372هـ الموافق 25 يوليو 1953م، حيث قامت مؤسسة النقد السعودي بإصدار ما عُرف آنذاك بإيصالات الحجاج وطرحها للتداول حيث بدأت بطرح فئة العشرة ريالات، والتي طبع منها خمسة ملايين إيصال كطباعة أولى كُتب عليها عبارات متعددة باللغة العربية، واللغة الإنجليزية، لاقت استحسان وقبول الحجاج لخفة وزن الورقة.
ومن خلال اهتمام مركز الترميم بالكتب النادرة والوثائق والمجلات القديمة وإعادة التالف منها إلى وضعه الطبيعي قام مركز الترميم بتأهيل أكثر من (615) وثيقة نادرة وإعادة ترميم سلسلة من المجلات النادرة .
من جانب آخر قام المركز بتعقيم (2235) خريطة نادرة وقيمة، تمهيدًا لترميمها وحفظها، ومن أبرز هذه الخرائط: خريطة قارة إفريقيا وشبه الجزيرة العربية التي رسمها أبراهام أورتوليوس سنة 1570م، وخريطة بطليموس التي تغطي شبه الجزيرة العربية عام 1564م وخريطة جياكوموجاست لدي الذي رسم خريطة في العام 1554م عبارة عن جزءين، الجزء الأول بين الهند وسريلانكا في حين تبين الثانية أجزاء من جنوب الجزيرة العربية والمحيط الهندي، إضافة إلى خرائط تعود إلى دلتا نهر النيل وقارة آسيا في عام 1799م وغيرها من مصادر التراث الثقافي الذي تقتنيها المكتبة.
يُذكر أن مركز الترميم قد تم تدشينه في العام 2022م، ويعد عملاً فنيًا دقيقًا يقوم على معالجة وترميم الأوعية المختلفة التاريخية القديمة الواجب صيانتها، والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.