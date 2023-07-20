مركز الترميم بمكتبة الملك عبدالعزيز يعيد الحياة لـ 3 آلاف مادة من أصول التراث

من جانب آخر قام المركز بتعقيم (2235) خريطة نادرة وقيمة، تمهيدًا لترميمها وحفظها، ومن أبرز هذه الخرائط: خريطة قارة إفريقيا وشبه الجزيرة العربية التي رسمها أبراهام أورتوليوس سنة 1570م، وخريطة بطليموس التي تغطي شبه الجزيرة العربية عام 1564م وخريطة جياكوموجاست لدي الذي رسم خريطة في العام 1554م عبارة عن جزءين، الجزء الأول بين الهند وسريلانكا في حين تبين الثانية أجزاء من جنوب الجزيرة العربية والمحيط الهندي، إضافة إلى خرائط تعود إلى دلتا نهر النيل وقارة آسيا في عام 1799م وغيرها من مصادر التراث الثقافي الذي تقتنيها المكتبة.