رابية ومنارة وقباب.. وقائع من هجرة النبي تُحكى عند مسجد الجمعة

ومن هذه المواقع "مسجد الجمعة" الذي يكتسب مكانة خاصة في التراث الإسلامي؛ إذ ارتبطت نشأته بهجرة الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة المنـورة التي وصل إليهـا يـوم الاثنين 12 ربيع الأول من العام الهجري الأول، حيث أقام عليه الصلاة والسلام في قباء أربعة أيام حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16 من شهر ربيع الأول من العام نفسه، ثم خرج متوجهًا إلى المدينة، وعلى مقربة من محل إقامته بقباء أدركته صلاة الجمعة فصلاها في بطن "وادي الرانوناء"، وقد حُدّد المكان الذي صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الجمعة، وسمي بعد ذلك بمسجد الجمعة.