حسن الخاتمة.. معلّم قرآن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل صحن الطواف وسط تكبير وتهليل

وتفصيلًا، قال شقيق المتوفي صالح أبكر: إن أخاه "سنوسي" يبلغ من العمر 27 عامًا، وحافظ لكتاب الله وهو في عمر 12 عامًا، ومتخرّج من جامعة أم القرى في تخصص الشريعة، ثم عُيّن في جمعية "خيركم" معلمًا للقرآن الكريم؛ حيث وافته المنية فجر السبت الماضي في صحن المطاف معتمرًا، والحمد لله على حسن الخاتمة.