حسن الخاتمة.. معلّم قرآن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل صحن الطواف وسط تكبير وتهليل

شاءت إرادة الله أن يلفظ معلم القرآن الكريم "سنوسي أبكر" أنفاسه الأخيرة داخل صحن الطواف، وسط تهليل وتكبير، ومباركة كل من حضر المشهد لوالدته بحسن الخاتمة.
وتفصيلًا، قال شقيق المتوفي صالح أبكر: إن أخاه "سنوسي" يبلغ من العمر 27 عامًا، وحافظ لكتاب الله وهو في عمر 12 عامًا، ومتخرّج من جامعة أم القرى في تخصص الشريعة، ثم عُيّن في جمعية "خيركم" معلمًا للقرآن الكريم؛ حيث وافته المنية فجر السبت الماضي في صحن المطاف معتمرًا، والحمد لله على حسن الخاتمة.
وأضاف: إن أخي وسنوسي ووالدتي خرجوا بالأمس لأداء العمرة، وبدأ معهم الطواف في الصحن، وشعر بعدها بدوخة، وأخبرهم بأن يكملوا وأنه سيرتاح وبعدها يكمل الطواف، وبعد كم دقيقه وجدوا الناس مجتمعة على شخص والإسعاف يحاول إنعاشه، وكانت المفاجأة بأن الشخص هذا هو أخوهم سنوسي، وقد فاضت روحه إلى بارئها وهو محرم بجوار الكعبة، فجلس الناس يباركون لوالدة سنوسي هذه الخاتمة الحسنة.