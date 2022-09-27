أوامر بإخلاء إجباري.. قنصلية المملكة بهيوستن تحذّر السعوديين من إعصار "إيان"

وتفصيلاً، قالت القنصلية، عبر حسابها على تويتر"، إنه "إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار "إيان"، تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية".