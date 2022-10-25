"التعاون الإسلامي" تدين العدوان الإسرائيلي على نابلس

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، العدوان الهمجي الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، معتبرة أن هذه الجريمة، وما سبقها من اعتداءاتٍ إسرائيلية متكرّرة وحصارٍ إسرائيلي لمدينة نابلس، تأتي في سياق عدوان عسكري إسرائيلي مفتوح على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته يستدعي التحقيق والمساءلة.
وحمّلت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم المتواصلة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.