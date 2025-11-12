أمانة نجران تهيئ المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوّار

هيأت أمانة منطقة نجران، ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، عددًا من المتنزهات والحدائق العامة في المنطقة، استعدادًا لاستقبال الأهالي والزوار، وذلك خلال الأيام الستة الماضية.