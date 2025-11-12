أمانة نجران تهيئ المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوّار

هيأت أمانة منطقة نجران، ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، عددًا من المتنزهات والحدائق العامة في المنطقة، استعدادًا لاستقبال الأهالي والزوار، وذلك خلال الأيام الستة الماضية.
وشملت أعمال التأهيل إعادة تحسين المسطحات الخضراء بمساحة تُقدّر بـ660 ألف متر مربع، وتقليم وتكريب 5200 شجرة، وزراعة 183 شجرة جديدة، إضافة إلى غرس أكثر من 116 ألف زهرة.
كما أنجزت الأمانة أعمال صيانة في ألعاب الأطفال والملاعب بمساحة 190 مترًا مربعًا، وشملت الجهود أيضًا صيانة 320 عمود إنارة ديكوري، و20 دورة مياه.
وأكدت أمانة نجران استمرارها في تكثيف أعمال النظافة العامة، وصيانة المرافق بشكل دوري، بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة في المنطقة.