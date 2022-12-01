إدراج "الحداء" في اليونسكو يُهيّئ لدراسة كل سبل التواصل الشفهية بين الإبل ورعاتها

إن تسجيل هذا الفن في اليونسكو يُهيئ للقيام بدراسة شاملة كمشروع ثقافي يبحث أنواع الفنون الغنائية الشفهية التي ابتدعها أبناء البوادي أثناء تعاملهم مع الإبل لتصبح وسيلة تخاطب تطرب له أسماع هذه المخلوقات التي حباها الله صفات غرائزية لافتة؛ كحب صاحبها ومعرفته، وسرعة التأثر والوفاء، خاصة والسعودية اليوم تُنظّم محفلًا سنويًّا عملاقًا للإبل بصفتها عمقًا ثقافيًّا وشيئًا من الهوية العربية؛ فالمملكة تهتم بكل ما يمس هويتها، فالنوق رمز ثقافي، وليست ضربًا من الترف.