بتوجيه من القيادة.. المملكة تقدّم دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بـ1.38 مليار ريال

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله–، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي وتنموي جديد للجمهورية اليمنية الشقيقة بقيمة مليار وثلاثمائة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي.
ويأتي هذا الدعم امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة في مساندة الشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واستجابة مباشرة لمناشدة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وتأكيدًا لحرص القيادة السعودية على دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
ويُنفذ هذا الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويشمل دعم موازنة الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية، إضافة إلى تمويل الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وفقًا لإجراءات حوكمة دقيقة تواكب جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة تخفف من معاناة الشعب اليمني وتدعم مسيرة التنمية في مختلف المجالات.