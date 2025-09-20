بتوجيه من القيادة.. المملكة تقدّم دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بـ1.38 مليار ريال

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة في مساندة الشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واستجابة مباشرة لمناشدة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وتأكيدًا لحرص القيادة السعودية على دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.