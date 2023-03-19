مبادرة تخفيض السلع الرمضانية.. تفاعل كبير وتجاوب سريع من أبرز سلاسل "الهايبر ماركت"

لاقت مبادرة تخفيض السلع الرمضانية تفاعلاً واسعاً من كبريات سلاسل الهايبر ماركت والأسواق، التي أعلنت عن تخفيضات كبرى على أبرز السلع والمستلزمات الغذائية الأساسية في شهر رمضان المبارك في واحدة من أكبر حملات التخفيض في الشهر الكريم.
وأطلق اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع منافذ البيع "الهايبر ماركت" مبادرة لتخفيض السلع الرمضانية والأساسية بجميع مناطق المملكة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.
واستهدفت المبادرة نحو 42 سلعة أساسية وصنف بالتخفيضات، ومنها الدجاج الطازج والمجمد المحلي والمستورد، والبيض العادي والبلدي، والأرز، والزيوت النباتية والزيتون، والسكر، والملح، إضافة إلى الحليب، واللبن، وحليب الأطفال، والمكرونة، ولحم الضأن المحلي والمستورد، ولحم عجل طازج، وغيرهم من السلع التي لا غنى عنها.
كما شملت الأصناف بالإضافة إلى السلع الأساسية الـ42: شوربة الشوفان، والعصائر، والمخبوزات والمعجنات، والفول المدمس، والمناديل الورقية، والمنظفات، والخضروات المجمدة، وغيرهم من المنتجات والأصناف.
وتسابقت "الهايبر ماركت" الكبرى في جميع أنحاء السعودية على الإعلان عن التخفيضات، وتوفير السلع الرمضانية التي لا غنى عنها على السفرة السعودية بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع.
ووجدت المبادرة تجاوباً سريعاً ظهر جلياً على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وسم #تخفيضات_السلع_الرمضانية، وكتب حساب هايبر "كارفور": "يسعدنا في كارفور السعودية المشاركة في حملة تخفيضات السلع الرمضانية، ونخلي التوفير في شهر الخير رسالتنا اللي نعبر فيه عن تقديرنا واهتمامنا عملائنا".
فيما شارك أسواق "المزرعة" مجلة العروض والتخفيضات مع المتابعين معلناً مشاركته في المبادرة الإيجابية، بينما أعلن "سبار" عن توفر السلع الرمضانية بأقل الأسعار.
بدور تجاوب "نستو هايبر ماركت" مع المبادرة بمجموعة من العروض، كما شملت قائمة المتفاعلين مع المبادرة "العثيم"، "وبنده"، و"أسواق السدحان"، و"لولو هايبر ماركت"، و"الدانوب"، و"الدكان"، وغيرهم من كبريات الأسواق، وسلاسل الهايبر ماركت في جميع مناطق المملكة.
وأبدى المغردون رضاهم عن العروض والتخفيضات الرمضانية التي شملتها المبادرة، وكتب المغرد أسيل: "منتجات رمضان في بنده الضريبة عليهم صراحة ما أتوقع فيه عروض وتخفيضات أحلى من كذا.. يعني اللي بيشتري سلع واجد بيوفر مبلغ كبير فوق ما يتصور.. وهذا الصح إن الشخص يستغل هذي العروض والتخفيضات خصوصا بشهر رمضان لأن بعده العيد".
وأعرب عبدالعزيز محمد، عن سعادته بالتخفيضات، وتوفيرها الكثير من المبالغ، التي يمكنه الاستفادة منها بشكل آخر، قائلاً: "أفضل وقت للتسوق وقت التخفيضات راح تكون الأسعار فرق السماء عن الأرض وخصوصاً في رمضان وأنا مجرب هذي الطريقة. فرضاً كنت أحاسب بـ300 صارت بـ190 تقريباً، وهذا الفرق لو تجمعه كل فترة راح يكون مبلغ يسد لك حاجات إضافية".
ونصح خالد حماد، بالاستفادة من التخفيضات الرمضانية المشمولة في المبادرة، بقوله: "كثيرين ما يعرفون يقسمون رواتبهم على الاحتياجات وأول شيء راح يوفر في الراتب شراء السلع اللي عليها تخفيضات، وأي سلعة ترى لها بديل لا تستعجلون وتشترون".
وشاطره مازن يوسف، الرأي بقوله: "في الفترة الحالية فيه تخفيضات بشكل كبير جداً على المواد الغذائية فلازم كلنا نستغل هذي العروض وأي شيء ما عليه تخفيض نشوف غيره".