مبادرة تخفيض السلع الرمضانية.. تفاعل كبير وتجاوب سريع من أبرز سلاسل "الهايبر ماركت"

واستهدفت المبادرة نحو 42 سلعة أساسية وصنف بالتخفيضات، ومنها الدجاج الطازج والمجمد المحلي والمستورد، والبيض العادي والبلدي، والأرز، والزيوت النباتية والزيتون، والسكر، والملح، إضافة إلى الحليب، واللبن، وحليب الأطفال، والمكرونة، ولحم الضأن المحلي والمستورد، ولحم عجل طازج، وغيرهم من السلع التي لا غنى عنها.