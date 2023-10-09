"أبشر أعمال" توضّح أنواع المركبات التي يتم إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة

أوضحت منصة "أبشر أعمال"، أن خدمة إسقاط المركبات تُتيح التعرُّف على مراكز ومنشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها "التشليح"، ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات.
وأكّدت "أبشر أعمال" أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة هي "الخصوصي والنقل العام والنقل الخاص، والحافلات الصغيرة العامة، والخاصة، ومركبات الأجرة والأشغال العامة والدراجات الآلية".
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن أهم مزايا إسقاط المركبات التالفة عبر المنصة هو الاستفادة من الخدمة دون غرامات مالية خلال المهلة التصحيحية.
وحدّدت المراكز المعتمدة عبر الرابط: http://absher.sa/vds