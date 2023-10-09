"أبشر أعمال" توضّح أنواع المركبات التي يتم إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة

وأكّدت "أبشر أعمال" أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة هي "الخصوصي والنقل العام والنقل الخاص، والحافلات الصغيرة العامة، والخاصة، ومركبات الأجرة والأشغال العامة والدراجات الآلية".