"العثيم للاستثمار" توقِّع اتفاقية تعاون وامتياز حصري مع شركة Delineo الفرنسية

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية للحصول على حق الامتياز لـ(لو كروسانتري) في إطار استراتيجية شركة العثيم الغذائية باستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية، التي تلتزم بالجودة العالية، وترتقي بمفهوم صناعة المطاعم والمقاهي، وتحقق رضا عملاء الشركة، وذلك في ظل النمو اللافت والسريع لهذا السوق في السعودية، والتنافس الذي يشهده من قِبل الشركات المحلية والعالمية.