"العثيم للاستثمار" توقِّع اتفاقية تعاون وامتياز حصري مع شركة Delineo الفرنسية

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار توقيع اتفاقية امتياز حصري مع شركة Delineo الفرنسية؛ للحصول على حقوق الامتياز الحصري للعلامة التجارية العالمية (لو كروسانتري) (Le Croissanterie)؛ لتشغيل أكثر من (25) فرعًا في السعودية خلال السنوات الخمس القادمة؛ لتنضم إلى منظومة العلامات التجارية الحصرية التي تمتلكها شركة عبدالله العثيم الغذائية (إحدى شركات المجموعة) في قطاع المطاعم والمأكولات.
وتُعتبر (لو كروسانتري) من العلامات التجارية الفرنسية الرائدة في مجال المعجنات والفطائر، وتنتشر في أكثر من 250 مقهى ومطعمًا في فرنسا وأوروبا وإفريقيا.
وتُقدِّم (لو كروسانتري) مجموعة متنوعة من المنتجات الفرنسية التي تتميز بجودتها العالية، وبأسعارها المميزة، وتعمل لإرضاء الأذواق كافة، وتقديم منتجاتها في شكل مثالي؛ لضمان سلامتها، وكسب ثقة العملاء.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية للحصول على حق الامتياز لـ(لو كروسانتري) في إطار استراتيجية شركة العثيم الغذائية باستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية، التي تلتزم بالجودة العالية، وترتقي بمفهوم صناعة المطاعم والمقاهي، وتحقق رضا عملاء الشركة، وذلك في ظل النمو اللافت والسريع لهذا السوق في السعودية، والتنافس الذي يشهده من قِبل الشركات المحلية والعالمية.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم الغذائية من كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، وتمتلك حق الامتياز الحصري للعديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية، التي تنتشر في أكثر من (35) فرعًا بالسعودية.