انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي "قطاف 19" وسط تدفُّق كثيف من الزائرين

يُذكر أن أمانة الطائف نفَّذت العديد من الأعمال التجميلية بالمتنزه الذي يحتضن المهرجان، وهيأت مداخل ومخارج المتنزه، ووضعت خطة مبكرة لتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الخدمات العامة من إنارة وتمديدات كهربائية وإضاءة تجميلية، وتهيئة مواقع الفعاليات والأنشطة المرافقة، وتهيئة النافورة التفاعلية، وتجهيز الممشى والأسوار والأرصفة والألعاب الرياضية، وتعزيز مجاميع ألعاب الأطفال والجلسات الأسرية في هذا المتنزه، الذي يقع على مساحة تناهز نصف مليون متر مربع. ونوهت الأمانة بتضافر الجهود بينها وبين القطاعات المختصة كافة من الشركاء، وتذليل العقبات كافة، ووفرت جميع الإمكانات لإظهار مهرجان الورد الطائفي لهذا العام بالشكل الذي يليق بهذا الحدث.