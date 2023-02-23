محليات
إيطاليا.. البحث عن سوري متهم بمحاولة تهريب كمية مخدرات ضخمة للسعودية وليبيا
هارب خارج البلاد.. وتبلغ قيمتها مليارًا و٢٠٠ مليون دولار
أصدرت النيابة العامة الإيطالية، أمرًا بالقبض على مواطن سوري "هارب"، متهم بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى السعودية وليبيا، تبلغ قيمتها مليارًا و٢٠٠ مليون دولار.
وأحبطت السلطات الإيطالية في عام ٢٠٢٠ في ميناء ساليرنو بإيطاليا، تهريب ١٤ طنًّا من الكبتاجون، وثلاثة أطنان من الحشيش.
ووفقًا لتقرير (أريبيان بزنس)؛ فإن الرجل يبلغ من العمر (٦٣ عامًا)، ويُعتقد أنه هارب خارج الأراضي الإيطالية، وما زال البحث عنه جاريًا.
وبحسب ما ورد من معلومات، تلقى المتهم السوري مساعدة من مواطنيْن إيطاليين، أحدهما كان ضابط جمارك في ميناء ساليرنو، وآخر يعيش في سويسرا، وقد تأكد تورط المتهميْن في الجريمة من خلال تحليل البيانات الإلكترونية؛ بما في ذلك الرسائل والمكالمات الهاتفية.