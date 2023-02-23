إيطاليا.. البحث عن سوري متهم بمحاولة تهريب كمية مخدرات ضخمة للسعودية وليبيا

وبحسب ما ورد من معلومات، تلقى المتهم السوري مساعدة من مواطنيْن إيطاليين، أحدهما كان ضابط جمارك في ميناء ساليرنو، وآخر يعيش في سويسرا، وقد تأكد تورط المتهميْن في الجريمة من خلال تحليل البيانات الإلكترونية؛ بما في ذلك الرسائل والمكالمات الهاتفية.