"الشثري" عن الحج: فريضة تشتاق لها النفوس والشرع جاء بالتخفيف والتيسير فيها

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري؛ أن "فريضة الحج" ركن من أركان الإسلام، وتشتاق النفوس لأدائها، وجاء الشرع بالتخفيف والتيسير فيها.
وأضاف الشثري؛ خلال جلسة بعنوان "فقه التيسير في الحج وانعكاساته على تسهيل الخدمات" في "إكسبو الحج 2023م"، أن من أهم منافع الحج أن تغفر الذنوب وتكفر السيئات.
وتابع، وإن كان الحج محدداً بظروف زمانية ومكانية فلابد من مراعاتها وقد أوجب الله -عزّ وجل-ّ على المسلمين أن يتموا هذه الفريضة دون الإنقاص من واجباتها وأركانها، لكن الشرع جاء فيها بمراحل من التيسير والتخفيف .