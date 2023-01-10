"الشثري" عن الحج: فريضة تشتاق لها النفوس والشرع جاء بالتخفيف والتيسير فيها

وتابع، وإن كان الحج محدداً بظروف زمانية ومكانية فلابد من مراعاتها وقد أوجب الله -عزّ وجل-ّ على المسلمين أن يتموا هذه الفريضة دون الإنقاص من واجباتها وأركانها، لكن الشرع جاء فيها بمراحل من التيسير والتخفيف .