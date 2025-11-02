طقس بداية الأسبوع ..الأرصاد : استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.