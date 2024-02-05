"باحث اجتماعي" يطالب بمنع عرض مسلسل يجسد المدارس بسلوكيات وألفاظ سيئة دون رقابة

وأكد أنه يجب أن يدرك القائمون على تلك الأعمال أن بلدنا مستهدف في أبنائه، وما يتم تصويره من أعمال تسيء لهم، ما هو إلا تعزيز لتلك الصورة النمطية المرتسمة في بعض العقول من حولنا، والتي تُبَين أن السعوديين تافهون لا هَم لهم إلا الملذات على حساب دينهم وأعراضهم، لذلك حري بنا عندما نريد أن نقدم أعمالًا فنية تليق بمبادئنا؛ أن تكون معززة (لثوابتنا الدينية والأخلاقية والوطنية).. حينها أعتقد أن هناك (قنوات ومخرجين ومنتجين وطواقم عمل) لن يجدوا لهم لقمة عيش عندنا.