"موانئ" توقّع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يتمتع بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة تتضمن وجود 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات مما يمكنها من استقبال السُّفُن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى وجود عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع وتقديم خدمات تشغيلية شاملة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متكاملة مساحتها 100 ألف متر مربع.