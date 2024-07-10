"افهم معنى بياناتك".. "سدايا" تُطلق حملة لرفع الوعي بأهمية البيانات الشخصية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، حملة توعوية تحت شعار "افهم معنى بياناتك" التي تأتي استكمالًا لجهودها في مجال التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة، وذلك بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وقال رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الربدي بن فهد الربدي: الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي الأفراد بنظام حماية البيانات الشخصية وحقوقهم الواردة فيه من خلال توعيتهم بأهمية حماية بياناتهم الشخصية، ومعرفة حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية والتزامات الجهات المشمولة بأحكام النظام.
وأضاف أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تسعى من خلال هذه الحملة إلى إيضاح أن لأصحاب البيانات الشخصية عدة حقوق منصوص عليها في النظام، مثل: الحق في معرفة الغرض الذي تمت بناءً عليه معالجة بياناته الشخصية، والحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية، والحق في طلب إتلافها بعد انتهاء الغرض من معالجتها.
ودعا أصحاب البيانات الشخصية إلى بذل العناية الواجبة عند الإفصاح للجهات للتأكد من أن ذلك يتم لجهات موثوقة، إلى جانب الوعي بالقيمة المضافة التي يحققها أصحاب البيانات الشخصية على المستوى الشخصي، وعلى مستوى الاقتصاد الرقمي.
يُذكر أن نظام حماية البيانات الشخصية دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 سبتمبر 2023م، وتم منح الجهات المشمولة بأحكام النظام مدة سنة من تاريخ نفاذه لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.