"افهم معنى بياناتك".. "سدايا" تُطلق حملة لرفع الوعي بأهمية البيانات الشخصية

وأضاف أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تسعى من خلال هذه الحملة إلى إيضاح أن لأصحاب البيانات الشخصية عدة حقوق منصوص عليها في النظام، مثل: الحق في معرفة الغرض الذي تمت بناءً عليه معالجة بياناته الشخصية، والحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية، والحق في طلب إتلافها بعد انتهاء الغرض من معالجتها.