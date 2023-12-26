جوائز المنتدى السعودي للإعلام تغطي 6 قطاعات مؤثرة في مسيرة القطاع محليًا وإقليميًا

ويشترط أن يكون العمل المُقدم منشورًا حديثًا خلال دورة الجائزة، وبالتالي لا يتعدّى سنة من تاريخ نشر العمل، وحتى تاريخ إطلاق الجائزة في نسختها الحالية، ويمكن للمشاركين التسجيل من 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024 عبر الرابط (يتم إضافة الرابط).