جوائز المنتدى السعودي للإعلام تغطي 6 قطاعات مؤثرة في مسيرة القطاع محليًا وإقليميًا

يتوج "المنتدى السعودي للإعلام" في نسخته الثالثة الذي يُقام في فبراير 2024 الفائزين بجوائز إعلامية والتي تُمنح مع كل دورة للمنتدى.
وتغطي جوائز المنتدى 6 قطاعات أساسية في الإعلام بشتى أنواعه المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية وهي جائزة الصحافة المكتوبة وتشمل "التقرير، المقال، الحوار"، وجائزة الإنتاج المرئي والمسموع وتشمل "الأفلام القصيرة، البرامج المرئية والحوارية، التقارير المرئية، وجائزة البرامج الإذاعية، وتشمل البودكاست"، وجائزة الإنتاج العلمي "الدراسات، والبحوث".
وجائزة الإعلام الرقمي، وتشمل "منصات التواصل الاجتماعي، أفضل منصة رقمية، الفنون الرقمية في المجال الإعلامي"، وجائزة الابتكار والريادة وتشمل "الابتكار في الاتصال المؤسسي، المشروعات الريادية في المجال الإعلامي، الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي"، وأخيرًا اختيار الشخصية الإعلامية للعام 2024م.
ويشترط أن يكون العمل المُقدم منشورًا حديثًا خلال دورة الجائزة، وبالتالي لا يتعدّى سنة من تاريخ نشر العمل، وحتى تاريخ إطلاق الجائزة في نسختها الحالية، ويمكن للمشاركين التسجيل من 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024 عبر الرابط (يتم إضافة الرابط).
وتشمل العملية تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم اختيار فئة الجائزة وتعبئة البيانات المطلوبة، يتم تأكيد التسجيل بعد تسليم المشاركة لجنة التحكيم، ويمكن متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة.
وتواكب الجوائز أهم المتغيرات العالمية؛ كونها وثيقة الصلة بقطاع الإعلام الذي يعد النافذة التي تنقل إلى الجمهور تفاصيل تلك المتغيرات وتأثيراتها المختلفة.
وحرصت أمانة الجائزة على أن تكون الجوائز معبّرة عن المحاور الإعلامية الرئيسة المختارة لهذه الدورة، فضلاً عن القيمة الكبيرة للجوائز انطلاقًا من أهمية المنتدى السعودي للإعلام، وهو الحدث الإعلامي الأبرز في العام المقبل.