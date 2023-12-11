في ظل أجواء تنافسية متصاعدة.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 يشهد أبطالًا جددًا

وعن ظهور أبطال جدد في النسخة الحالية، أكد العتيبي أن جميع الأشواط في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بمختلف الفئات تشهد تنافسًا كبيرًا، وباتت المفاجأة من خلال ظهور أبطال جدد واردة في أي لحظة، وذلك بسبب التطور الكبير في المسابقات وعودة الكثيرين لهذا الموروث، فمسابقات الصقور تزداد حماساً عاماً بعد عام، وتزيد التحديات مما ينعكس على ارتفاع مستوى الاستعدادات؛ فالجميع يبحث عن الفوز بعد أن تخطى الطموح مرحلة المشاركة.