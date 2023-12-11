في ظل أجواء تنافسية متصاعدة.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 يشهد أبطالًا جددًا

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، ظهور أبطال جدد في العديد من الأشواط، فيما كان للأبطال السابقين حضورهم المميز في أشواط المحترفين، واستمر التنافس بينهم بوتيرة أقوى عن السنوات الماضية.
وتوقع الصقَّار سهل بن ماجد الدوسري، المتوج بكأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين فرخ ملاك محليين مفتوح، أن تشهد السنوات المقبلة ظهور مزيد من الأبطال، موضحًا أن هذه المرة الأولى التي يتوَّج فيها بهذه الكأس الغالية على الجميع.
وأرجع "الدوسري" الحضور المميز للكثير من الصقارين في النسخة الحالية للمهرجان إلى الاستعداد الجيد والتحضير المبكر، مشيرًا إلى أن نادي الصقور السعودي نجح في إعادة الشغف للكثير من الصقارين القدامى.
ويرى الصقار ياسر بن شعيب العتيبي، المتوج بكأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين قرناس ملاك محليين مفتوح، أن مسابقات الصقور قابلة للمفاجآت في جميع الأشواط، مفيدًا أن التحضير الجيد والتدريب والاهتمام بإعداد الصقر والحفاظ على صحته يسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج جيدة والظفر في أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
وعن ظهور أبطال جدد في النسخة الحالية، أكد العتيبي أن جميع الأشواط في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بمختلف الفئات تشهد تنافسًا كبيرًا، وباتت المفاجأة من خلال ظهور أبطال جدد واردة في أي لحظة، وذلك بسبب التطور الكبير في المسابقات وعودة الكثيرين لهذا الموروث، فمسابقات الصقور تزداد حماساً عاماً بعد عام، وتزيد التحديات مما ينعكس على ارتفاع مستوى الاستعدادات؛ فالجميع يبحث عن الفوز بعد أن تخطى الطموح مرحلة المشاركة.
من جانبه، أبدى الصقار عزام عادل الملوحي سعادته الغامرة بتحقيق كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير تبع فرخ ملاك محليين مفتوح، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يظفر فيها بهذا الإنجاز، مؤكداً أن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تشهد تطوراً في كل عام، وظهور أبطال جدد في السنوات المقبلة.
وأوضح "الملوحي" أنه كان متخوفاً خلال مجريات الشوط؛ حيث كانت كل الترشيحات تنصب على صقره (رطرط)، وقال: "الحمد لله، لم يخيّب الصقر التوقعات، وحقق المركز الأول".
يشار إلى أن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، حفلت بالكثير من الأبطال الجدد في العديد من الأشواط، فيما كانت المفاجآت حاضرة بشكل كبير من خلال تحقيق آخر الصقور المنطلقة للمركز الأول، في وقت كان فيه البعض يستعد للاحتفال بالمركز الأول.