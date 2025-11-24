شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة توقع اتفاقية إيجار استراتيجية مع DHL باستثمارات تبلغ 561.5 مليون ريال سعودي

أعلنت شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ Company، المطوّر والمشغّل لـRiyadh Integrated (أول منطقة خاصة لوجستية متكاملة في المملكة)، اليوم عن توقيع اتفاقية إيجار استراتيجية مع شركة DHL، الشريك العالمي الرائد في مجال الخدمات اللوجستية السريعة. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة المتواصلة لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتُمكّن الاتفاقية الممتدة على مدى 26 عاما وتغطي مساحة أرض تبلغ 78,506 مترا مربعا، من بينها 53,000 متر مربع من المساحة للمستودعات المتقدمة ومتعددة الاستخدامات لخدمة قطاعات مختلفة، شركة DHL من تعزيز شبكتها التشغيلية في المنطقة والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية الذكية والمتكاملة التي توفرها شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، مما يساهم في خفض زمن وصول الشحنات إلى المستفيدين في المملكة والمنطقة بأسرها. وستعمل منشأة DHL كمركز للتقنية وستركز على الخدمات اللوجستية المتقدمة لتقنيات الأجهزة الشخصية والبنية التحتية والأجهزة الطبية.
وتعليقًا على هذه الخطوة، صرح الدكتور فادي البحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة: "لطالما كانت رؤيتنا هي بناء الجيل القادم من البنية التحتية اللوجستية الذكية. وتُعد هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا، حيث تصبح DHL مستأجرًا رئيسيًا مزوداً للخدمات اللوجستية لدينا، ما يجعل هذا المقر مركزها الإقليمي الجديد. ويعكس انضمام شريك بحجم DHL إلى منظومة Riyadh Integrated الثقة في بيئتنا التنظيمية المحفزة".
ومن جانبه، أكد مصطفى مقداد، المدير التنفيي لقسم سلاسل الإمداد في DHL السعودية: "تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وضعت سلاسل الإمداد الخاصة بـDHL الأولوية لاستراتيجيتها الوطنية للنمو في المملكة من خلال تأسيس المملكة كمنطقة محورية للوجستيات العالمية. منطقتنا الرئيسي في Riyadh Integrated هي شهادة على دعم عملائنا حول العالم وخدمة المملكة بشكل مباشر كأكبر سوق في المنطقة، إلى جانب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتقع منطقة Riyadh Integrated على مساحة 3 ملايين متر مربع وبالقرب من مطار الملك خالد الدولي، مما يوفر وصولًا مباشرًا لعمليات الشحن الجوي السريعة، وهو أمر حيوي لقطاع التجارة. وتم تصميم المنطقة بـ"نافذة شاملة" تتيح للشركات العالمية إنجاز جميع العمليات، بدءًا من التخزين والتوزيع وصولًا إلى الخدمات ذات القيمة المضافة كالتجميع الخفيف والصيانة.
وتستفيد DHL من المزايا التنافسية التي توفرها SILZ، بما في ذلك الملكية الأجنبية بنسبة 100% والإعفاء الضريبي لمدة 50 عامًا، مما يخلق بيئة استثمارية جذابة ومستدامة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تطوير حلول لوجستية مبتكرة تستخدم التقنيات المتقدمة، مما يعزز جهود شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في وضع معيار عالمي جديد للكفاءة التشغيلية في المنطقة. كما ستخلق فرصًا نوعية لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات اللوجستيات الذكية والتجارة الإلكترونية، بما يتماشى مع هدف الشركة في توفير 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع.