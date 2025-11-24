شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة توقع اتفاقية إيجار استراتيجية مع DHL باستثمارات تبلغ 561.5 مليون ريال سعودي

وتعليقًا على هذه الخطوة، صرح الدكتور فادي البحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة: "لطالما كانت رؤيتنا هي بناء الجيل القادم من البنية التحتية اللوجستية الذكية. وتُعد هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا، حيث تصبح DHL مستأجرًا رئيسيًا مزوداً للخدمات اللوجستية لدينا، ما يجعل هذا المقر مركزها الإقليمي الجديد. ويعكس انضمام شريك بحجم DHL إلى منظومة Riyadh Integrated الثقة في بيئتنا التنظيمية المحفزة".