ثورة في حركة المسافرين ونقل البضائع.. نجاحات متنوعة لمبادرة "تمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة"

تعدّ مبادرة "تمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة" التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني، خارطة طريق للتنقل الجوي المتقدم في المملكة، وخطة طموحة لجعل قطاع النقل الجوي السعودي أكثر القطاعات تطورًا وتقدمًا في منطقة الشرق الأوسط، وتضم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة التي تتراوح ما بين نظم الطائرات غير المأهولة الصغيرة، إلى الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وستتمكن هذه التقنيات من توفير وسائل نقل آمنة وسليمة ومستدامة وأسرع نقلاً للأشخاص والبضائع، بحيث تتميز بالقدرات التقنية العالية التي تسهم في التخفيف من حدة الزحام في الطرق، وتسهيل الوصول إلى الأماكن البعيدة أو النائية، ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.