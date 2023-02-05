بعد تحذيرات مركز الوثائق من نشر "السرية".. هذه أبرز عقوبات النظام والمشدّدة منها

وتضمن النظام عديداً من العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل مَن نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها ودخل أو شرع في الدخول إلى أي مكانٍ أو موقعٍ غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية أو حاز أو علم -بحكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسمية سرية، فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سببٍ مشروعٍ مصرحٍ به نظاماً أو أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو أخلّ بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.