السعودية وكوريا.. 60 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية والتبادل التجاري تكللت بزيارة ولي العهد

وأعرب الرئيس "مون جي إن" وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن رضاهما حول توسيع مجالات التعاون الثنائي؛ لتشمل مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتقنيات التواصل والمعلومات والثقافة والتعليم، بما يتوافق مع رؤية 2030م، إدراكًا منهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تطورت بالدرجة الأولى عن طريق نطاق الطاقة والبنية التحتية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962م.