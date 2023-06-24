قوات وزارة الحرس الوطني في الحج.. مهام إنسانية وأمنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام

تشارك وزارة الحرس الوطني في موسم حج هذا العام 1444هـ، بعديد من المهام الأمنية المناطة بها، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.