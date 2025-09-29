"الاستثمار" و"الصندوق الثقافي" يوقّعان مذكرة تفاهم لجذب الشركات العالمية

ويأتي توقيع المذكرة في إطار دور الصندوق الثقافي بوصفه مركزًا للتميز والتمكين المالي، وامتدادًا للجهود المشتركة لتهيئة بيئة استثمارية ثقافية جاذبة، تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل الثقافة رافدًا اقتصاديًا ومحركًا للتنمية المستدامة.