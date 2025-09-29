"الاستثمار" و"الصندوق الثقافي" يوقّعان مذكرة تفاهم لجذب الشركات العالمية

شهد مؤتمر الاستثمار الثقافي، المُقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والصندوق الثقافي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الثقافي، وجذب الشركات العالمية إلى السوق الثقافي السعودي.
وتهدف المذكرة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية النوعية، وتطوير مبادرات تسهم في استقطاب الشركات الرائدة عالميًا للعمل في القطاع الثقافي، بما يعزز تنافسيته ويرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار دور الصندوق الثقافي بوصفه مركزًا للتميز والتمكين المالي، وامتدادًا للجهود المشتركة لتهيئة بيئة استثمارية ثقافية جاذبة، تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل الثقافة رافدًا اقتصاديًا ومحركًا للتنمية المستدامة.