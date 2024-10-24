"الخطيب": السياحة والاستدامة ركيزتان أساسيتان في برنامج مستقبل المدن السعودية

وأوضح "الخطيب" خلال جلسة الافتتاح في كلمة رئيسة أنه على الرغم من أن نمو السياحة يواجه تحديات؛ مثل: الضغوط البيئية، والحاجة إلى تحسين البنية التحتية، فإن التركيز على الاستدامة كجزء أساسي من مواجهة هذه التحديات سيسهم في تطوير القطاع مستقبلًا، وقال: "إننا نشهد نموًا كبيرًا في قطاع السياحة، ونشهد في الوقت نفسه، طلبًا متزايدًا على تجارب مستدامة ومثرية، مما يمنحنا فرصة لإعادة تشكيل السياحة مع الحفاظ على كوكبنا وتعزيز التغيير الإيجابي الذي يعود بالفائدة على المجتمعات واقتصادها المستقبلي".